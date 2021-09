Rapaz é encontrado morto em Campo Mourão

O jovem identificado por Anderson da Silva Pereira, 19 anos, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira (13), em Campo Mourão. O corpo, já em estado de putrefação, estava nos fundos de uma residência, na Rua Nossa Senhora Aparecida, no jardim Pio XII.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, encontrou pedaços de tijolos e um vaso sanitário, materiais que podem ter sido usados para matar o rapaz, que apresentava ferimentos graves na região da face.

A Polícia Civil também foi chamada para fazer o levantamento do local e iniciar as investigações, na tentativa de apurar os fatos e a autoria do crime. O corpo foi encaminhado ao IML para autópsia.

Autoria do Crime

Horas depois de encontrar o corpo, a policia chegou ao suspeito de cometer o crime. O Homem teria 44 anos e havia saído recentemente da cadeia. Ele ainda estaria usando tornozeleira eletrônica, segundo a Polícia Civil. Os policiais foram até o endereço dele, mas não o encontraram.

A Polícia Civil constatou que o endereço onde o corpo foi encontrado é conhecido no meio policial, onde vários jovens usam a casa para vender e consumir drogas. Ainda segundo a Polícia Civil, na casa morava apenas uma mulher. Ela fazia programas sexuais em troca de entorpecentes.

O investigador da equipe de Homicídios, da 16ª Subdivisão Policial. após as primeiras diligências no local do crime, chegou ao possível assassino. Testemunhas relataram que na noite de sábado ocorreu uma briga entre dois rapazes no interior da casa.

A motivação ainda está sendo apurada pelas equipes de Investigadores da 16ª SDP.

Foto: Rafael Silvestrin/Tasabendo.com

Fonte: Tá Sabendo

Publicidade: