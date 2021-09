Capotamento é registrado entre Cafelândia e Penha

Um capotamento foi registrado no inicio da tarde desta quarta-feira (15), na PR 574, entre Cafelândia e a Comunidade da Penha, próximo ao local conhecido como Moinho Costa Curta.

No veículo estavam duas pessoas que foram atendidas pela equipe do Samu. Na imagem é possível ver um dos ocupantes do veículo aguardando a chegada da equipe de socorro.

As informações são do repórter Genésio Roecker.

