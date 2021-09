Homem é encaminhado a delegacia após ser flagrado caçando pássaro silvestre em Ubiratã

Um homem de 35 anos foi encaminhado pela Polícia Militar depois de ser flagrado com um pássaro silvestre em sua residência.

Os policiais foram até o endereço após uma denúncia anônima dando conta que um homem estaria com armadilhas para caçar pássaros.

No local, a equipe constatou em cima do muro de uma residência, três armadilhas armadas e uma gaiola com um pássaro da espécie Canário da Terra. Além disso, havia uma caixa de som reproduzindo o canto do pássaro a fim de atrair outros para as armadilhas.

O morador assumiu que materiais eram seus e que o pássaro havia sido capturado. Diante dos fatos, os materiais e o autor foram encaminhados para a delegacia para as providencias.

11º BPM – Ubiratã Online

