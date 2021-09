Ladrões rendem família e levam dinheiro, celular e um veículo em Juranda

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na cidade de Juranda, por volta das 13h dessa terça-feira (14).

De acordo com as informações apuradas no local, três homens chegaram no estabelecimento da família e renderam um funcionário. Na sequência, dois bandidos entraram na casa e renderam os familiares exigindo dinheiro e demais pertences.

Eles ameaçaram as pessoas de morte caso não entregassem o dinheiro, haja vista que disseram já ter informações privilegiadas.

Além de uma quantia em dinheiro e um celular, os ladrões roubaram um veículo Chevrolet/Prisma de cor branca. Antes de fugir eles prenderam as pessoas no banheiro da casa.

Os policiais realizaram buscas, mas os bandidos não foram localizados.

Câmeras de segurança do município flagraram um veículo e o momento em que os três indivíduos descem do carro e segurem até o local do roubo. As informações foram registradas em Boletim de Ocorrência.

11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: