Corpo do radialista Antônio Beckhauser é sepultado em Ubiratã

Foi sepultado no final da tarde desta quinta-feira (16), no Cemitério Municipal de Ubiratã, o corpo do radialista Antônio Beckhauser, de 58 anos, que foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira (15), no Jardim Josefina, em Ubiratã.

Mais de 30 anos no ramo de comunicação, fez com que Antônio Beckhauser colecionasse centenas de amigos que se comoveram com sua trágica partida. Em nota divulgada pela emissora em que Beckhauser atuava, expressa o sentimento de todos que o conhecia. “É com esta alegria e este sorriso que sempre vamos lembrar de você. Nossa equipe está de luto pela perda de nosso colega de trabalho. Pessoa querida e profissional ímpar da comunicação. Vai com Deus Antônio Beckhauser. Nossos sinceros sentimentos aos familiares”.

O cortejo fúnebre reuniu centenas de pessoas que foram dar o último adeus a esse grande profissional e pessoa de coração enorme.

A policia segue investigando o crime e trabalha com duas linha de investigação, a de latrocínio ou de crime premeditado.

