Esposa e filho do radialista Antônio Beckhauser estão internados em hospital de Campo Mourão

Marilene Macagnan Beckhauser, 57 anos e Juliano Macagnan Beckhauser , 37 anos, esposa e filho do radialista Antônio Beckhauser, 58 anos, morto durante assalto na noite desta quarta-feira (15), ambos estão internados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão.

Marilene foi atingida por um tiro na boca e Juliano na coxa direita e panturrilha direita. Segundo informações repassadas pela Policia Militar, eles não correm risco de morte.

Antônio Beckhauser foi baleado na casa em que morava com a família, no Jardim Josefina, durante uma tentativa de assalto. Ele sofreu ferimentos na cabeça e morreu ainda no local do crime.

O velório e sepultamento de Antônio Beckhauser será realizado ainda nesta quinta-feira (16), mas ainda não tem horário e local definidos.

