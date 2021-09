Polícia Civil apura se Beckhauser foi vítima de latrocínio ou crime premeditado

A Polícia Civil de Ubiratã realiza as investigações necessárias para elucidar o crime registrado no município de Ubiratã na noite de quarta-feira (15). Quando o radialista Antônio Beckhauser, de 58 anos, foi morto ao ser baleado na casa em que morava com a família no Jardim Josefina. No local, a esposa e o filho também foram alvejados pelos disparos e estão hospitalizados.

De acordo com o delegado Ivo Viana, o caso chamou bastante a atenção no município e a investigação segue para elucidar se houve um latrocínio ou um crime premeditado.

O delegado explica que a situação de possível latrocínio é trabalhada devido as primeiras informações repassadas pelos sobreviventes. Mas ele ainda ressalta que o que chama a atenção é de que as vítimas não reagiram e foram baleadas.

“Algumas coisas, que soam de certa forma estranha, é o fato de que tão logo ele ter anunciado o assalto, sem as vítimas mostrarem nenhum tipo de reação, ele já ter efetuado os disparos e não contra uma pessoa apenas, mas dos dois masculinos que estavam na sala e ainda foi em busca de uma terceira pessoa que estava no quarto”, comentou.

O delegado explica ainda que não foi levado nada do local do crime.

Equipes da perícia estiveram no imóvel e recolheram os materiais necessários para ser anexado no inquérito policial.

Ainda nesta manhã, o delegado começa a ouvir pessoas que possam ajudar no curso das investigações.

O delegado Ivo Viana comentou que o radialista Antônio Beckhauser tinha bom relacionamento com a comunidade e há informações até o momento de não de ameaças ou desafetos.

Informações Catve

Publicidade: