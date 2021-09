Fiscalização da Receita Federal intercepta caminhão dos Correios em Juranda e apreende R$ 200 mil em contrabando

Durante a madrugada desta sexta-feira, 17, equipes da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal interceptaram um caminhão dos Correios na cidade de Juranda.

O caminhão que vinha de Umuarama, estava cheio de produtos contrabandeados que estavam sendo despachados pelos Correios.

A mercadoria coletada foi levada ao depósito da RFB de Maringá, onde foram fiscalizadas as encomendas. Destas, 106 foram retidas, sendo que o valor estimado da mercadoria é de R$ 200.000,00.

De acordo com o auditor-fiscal da Receita Federal, Sérgio Barbieri, as equipes já haviam percebido que para fugirem da fiscalização na região, o despacho de mercadorias via Correios e outros estariam seguindo outras rotas. Então a Receita Federal já vinha trabalhando em cima destas circunstancias, onde obtiveram êxito em mais uma operação.

CGN

Publicidade: