Mulher morre em grave acidente na BR 369 entre Ubiratã e Juranda

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (17), na BR 369 entre Ubiratã e Juranda e deixou uma vítima fatal.

A colisão aconteceu próximo ao Posto BCA e envolveu uma camioneta Fiat Toro, placas de Nova Aurora, e um Hyundai IX 35, de Cascavel. A passageira do veículo Hyundai não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local. Uma jovem que também estava no veículo foi socorrida pela equipe do Samu e Viapar.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local fazendo acompanhamento da ocorrência.

O nome da vítima não foi divulgado.

