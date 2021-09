Grávida de 5 meses morre baleada em cilada que era para seu namorado em Campo Mourão

Uma jovem identificada como sendo Fernanda Cristina Ventura, de 22 anos de idade, grávida de 5 meses, morreu no início da noite desta sexta-feira (17) no Jardim Tropical II em Campo Mourão após ser atingida por um disparo de arma de fogo na região do abdômen.

Ela estava na garupa da moto do namorado, de cerca de 25 anos, que também foi atingido no braço, mas fugiu a deixando para trás. De acordo com a Polícia Militar, o alvo era o rapaz. Logo após o crime, uma equipe da Rotam prendeu dois jovens, autores do crime, entre eles um menor. Este é o 14º homicídio do ano registrado na cidade.

A ocorrência teve início na Avenida dos Lagos, no Conjunto Avelino Piacentini, momento em que o casal trafegava em uma motocicleta Honda Twister, quando passaram a ser perseguidos por outro motociclista, que efetuou disparos em direção à jovem e seu namorado. Após os tiros, o rapaz da moto onde estava a vítima fugiu em alta velocidade, mas acabou caindo com a motocicleta na Rua São Luiz, no Tropical II.

Após a queda, o condutor, namorado de Fernanda, a abandou e fugiu do local. A jovem foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. O plantão da TRIBUNA apurou que o companheiro da vítima foi atingido por pelo menos cinco tiros. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital e não corre risco de morte.

Logo após o crime, equipes da Polícia Militar saíram em diligência à procura dos autores, que foram encontrados e presos no jardim Lar Paraná, em dois endereços diferentes. O menor de idade teria feito os disparos. A identidade deles não foi divulgada. Com eles, a polícia apreendeu a arma do crime, uma pistola 9 milímetros de fabricação israelita. O subtenente J. Silva, comandante da Rotam, que participou da operação que culminou com a prisão dos autores, informou que a mãe de Fernanda mora próximo do local onde foram atingidos. No momento, seu companheiro teria ido busca-la. Os criminosos já esperavam por ele, em uma cilada.

“A cilada era para o rapaz. Inclusive em conversa com os autores eles admitiram. Disseram que já tinham tentando por várias vezes pegar o rapaz sozinho, mas não conseguiram. Segundo eles, não era para a moça morrer, mas a situação fugiu do controle deles”, falou J. Silva.

De acordo com a Polícia Militar, o companheiro de Fernanda tinha saído há pouco tempo da prisão. Ele cumpriu pena por trágico de drogas. A polícia acredita que a motivação do crime seja justamente o tráfico. Além da arma utilizada no crime, os policiais apreenderam também um celular que um dos autores tentaram destruir. “Acreditamos que há muitas informações deste crime que ocorreu neste aparelho”, disse J. Silva. O celular foi encaminhado para perícia. Os dois acusados do crime foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Tribuna do Interior