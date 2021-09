Moradora de Cascavel é identificada como vítima fatal em acidente na BR 369 na noite desta sexta-feira (17)

Identificado o corpo da moradora de Cascavel morta em grave acidente na BR 369 em Ubiratã na noite de sexta-feira (18). A vítima fatal trata-se da professora Cristiane Alves do Santos, de 43 anos, natural de Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu quando um Hyundai IX35, ocupado pela família de Cristiane, seguia na rodovia sentido a Juranda, quando ao efetuar entrada em posto de combustíveis, foi atingido por um Fiat Toro que circulava na via. Com o impacto o IX35 foi lançado para fora da pista e ainda acertou uma moto que estava parada no local, ferindo levemente motociclista e passageiro.

O veículo era ocupado pelo marido, que nada sofreu, e pela filha do casal, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhada pelo Samu ao hospital de Ubiratã.

O corpo aguarda liberação no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para os atos fúnebres.

