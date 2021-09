Médico Nelson Kiyoshi Haraguyshiku morre em decorrência da Covid-19

Morreu, nesta terça-feira (21), o médico Nelson Kiyoshi Haraguyshiku, de 68 anos, vítima de complicações em decorrência da Covid-19.

Nelson estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Campo Mourão quando foi vítima de parada cardiorrespiratória. O médico era conhecido na região de Campina da Lagoa, onde trabalhava há mais de 15 anos.

O hospital em que o médico trabalhou publicou nota de pesar pela morte de Nelson Kiyoshi:

“Infelizmente acabamos de receber a notícia que o nosso guerreiro Dr Nelson nos deixou por conta da COVID 19 um dia muito triste para todos aqueles que convivia com ele e para os seus pacientes, um ser humano incrível que por onde passava deixava as pessoas mais feliz com suas brincadeiras e o seu jeito carinho. Obrigado por tudo DR.”

Catve

Publicidade: