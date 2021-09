Prefeito de cidade paranaense é novamente preso pela PRF com galos de rinha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava três galos de rinha em um veículo Omega. A ação ocorreu na BR 386, em Sarandi, no Rio Grande do Sul, durante a tarde desta segunda-feira (20).

Durante fiscalização da Operação Farroupilha, os policiais abordaram o carro, com placas de Brasília, que transitava em direção à Santa Catarina. O motorista disse que retornava para casa após passar o fim de semana em Porto Alegre. No banco traseiro do carro, foram encontrados cinco aves: três galos de rinha e duas galinhas.

Um dos galos estava acondicionado em uma maleta, e os outros dois galos e as duas galinhas estavam em caixas de papelão. Os animais possuíam ferimentos nas cristas. Segundo a PRF, no feriado de carnaval, em fevereiro deste ano, o homem, que é prefeito de uma cidade do interior do Paraná, foi flagrado cometendo o mesmo crime, também em Sarandi. Na ocasião, o Chefe do Poder Executivo de Boa Vista da Aparecida foi preso pela PRF por transportar seis galos de rinha em um Jetta oficial, de propriedade do município.

O homem foi novamente preso e conduzido à Polícia Civil local para registro da ocorrência.

RELEMBRE O CASO DO PREFEITO PRESO EM FEVEREIRO DESTE ANO

O prefeito de Boa Vista da Aparecida foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por transportar 6 galos de rinha em um Jetta oficial, de propriedade do município. A ação ocorreu na BR 386, em Sarandi-RS, na tarde desta segunda-feira (15).

Durante fiscalização da Operação Carnaval, policiais interceptaram o veículo que realizou uma ultrapassagem em local proibido.

O carro, que pertence ao município de Boa Vista da Aparecida, estava com o licenciamento atrasado. No porta-malas do veículo foram encontrados os 6 galos de rinha em condições de maus-tratos.

O prefeito foi conduzido à Polícia Civil de Sarandi – RS para registro da ocorrência. O veículo foi recolhido a depósito e os galos encaminhados para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo – RS.

A equipe de reportagem não conseguiu contato com assessoria da prefeitura e defesa do prefeito.

Fonte: PRF/CATVE

