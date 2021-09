Celular carregando na cama ocasiona incêndio em residência em Umuarama

Um celular deixado carregando em cima de uma cama ocasionou um incêndio em uma residência, em Umuarama. A situação aconteceu na manhã desta quarta-feira (22). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h para ir até a Rua Barcelona, Jardim Los Angeles (imediações do bairro Guarani).



Informações coletadas no local e confirmadas pelos bombeiros são de que o cabo do carregador do aparelho circuitou e tiveram início das chamas, que tomaram conta da cama. O móvel ficou destruído, assim como o forro do quarto.

O morador estava em casa quando tudo ocorreu, mas na parte dos fundos do imóvel. Ele informou que os vizinhos ajudaram com mangueiras e o fogo foi apagado. Quando os bombeiros chegaram foi realizado o trabalho de rescaldo.

Jô da Silva estava passando na rua com uma amiga e elas viram fumaça escura saindo pelo telhado. Ela disse que a primeira reação foi acionar os bombeiros. Algumas pessoas acabaram arrombando a porta, pois não sabiam se o morador estava em casa ou talvez tivesse desmaiado.

Fonte: OBemDito

