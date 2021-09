Como usar porta retratos na Decoração

Um dos itens mais usados nas decorações de ambientes, casas, escritórios, etc., com certeza é o porta retrato, tanto no formato que já conhecemos como os digitais, que estão super em alta hoje em dia. Entretanto, com a correria do dia a dia, muitas vezes não temos a inspiração de como usar porta retratos na decoração , o que nos impede de criar um lugar mais criativo.

As formas mais comuns de uso, normalmente são com porta retratos em mesas, aparadores e prateleiras, ou até mesmo ao lado da cama, mas é legal também inovar para dar cara de originalidade ao ambiente. Vamos juntos descobrir novas formas de usar o porta retrato no ambiente e ideias práticas?

Como usar porta retratos na decoração?

A decoração de um ambiente deve expressar a sua personalidade, e tornar o local ainda mais aconchegante. Pensando nisso separamos algumas ideias de como usar porta retratos na decoração de uma forma diferenciada, confira:

Bagunçado: O estilo bagunçado é um dos mais adotados hoje em dia, principalmente em locais mais descontraídos, como bares, alguns restaurantes e até mesmo em salas de estar. Para fazer, é muito simples (pode ser na parede ou com os porta retratos apoiados em uma superfície): é só usar porta retratos de tamanhos diferentes e dispô-los em diferentes orientações, um mais para frente, outro um pouco mais inclinado, etc, como na foto a seguir:

(Fonte: Conexão Decoração/Pinterest)

Parede: Os porta retratos podem ser usados na parede também, sabia? Além de não ocuparem muito espaço deste jeito, dão um diferenciado ao ambiente. Para usá-los na parede, é só retirar o apoio, na parte de trás, com auxílio de uma ferramenta de ponta. Depois disso, é só colocar a foto escolhida no porta retrato e inseri-lo na parede!

Corredor e escada: As casas e locais em que há corredores e escadas têm uma área útil muito interessante a ser utilizada na decoração. Os corredores, sem escadas ou com, podem ser usados para expor uma série de porta-retratos, na parede ou em um aparador, para tornar o ambiente mais bonito. Nas escadas, como é comum de encontrarmos em filmes, os porta-retratos podem ser usados da seguinte maneira:

(Fonte: C&C Orienta/Pinterest)

Aparador: Os aparadores são como armários, mas com uma dimensão menor, que cabem em qualquer parte da casa, sendo muito usados como decoração em festas de casamento, aniversários e formaturas. Este móvel é ideal para compor a decoração do ambiente, junto com os porta retratos.

Cama: Que tal dispor de cada lado da cama, na mesa de cabeceira, um porta retrato com fotos que além de tornar o ambiente mais aconchegante, passam bons sentimentos a quem dorme no local? É uma boa maneira de tornar o quarto mais atraente e original!

Sala: A sala de estar é um local clássico, em que encontramos os mais diversos tipos de porta-retratos, com todos os tipos de fotos. Uma forma interessante de usá-los, é em pequenas e finas prateleiras, dispostos um ao lado do outro ou se sobrepondo, em tamanhos diferentes. Quebra a rotina e também dá um ar especial ao ambiente!

https://www.vivadecora.com.br/revista/porta-retratos-criativos/

(Fonte: Viva Decora/Pinterest)

Banheiro: Porta retrato no banheiro? Sim, também pode ser usado, da mesma forma como explicamos no início do nosso artigo, retirando o apoio da parte de trás e fixando na parede. São uma ótima maneira de deixar o ambiente mais leve e mais customizado.

Cozinha: A cozinha é um dos ambientes em que passamos bastante tempo, logo, vale a pena caprichar na decoração. Podendo ser usado também como quadrinhos na parede, os porta retratos podem ficar em balcões ou prateleiras com fotos de momentos especiais, fotos em restaurantes que gosta ou até mesmo ilustrações. Deixa o ambiente com um ar descontraído e personalizado!

Aposte em porta retratos com a textura e moldura diferentes

Hoje em dia encontramos diversos porta retratos com texturas diferentes e molduras originais, usando conchas, simulando a textura da areia, com a cor metalizada, etc. Use e abuse destes formatos diferenciados para trazer mais cor e originalidade ao seu ambiente!

https://www.vivadecora.com.br/revista/porta-retratos-criativos/

(Fonte: Viva Decora/Pinterest)

Aposte nos porta retratos digitais

Além dos porta retratos tradicionais que conhecemos, hoje em dia podemos contar com os porta retratos digitais , que depois de serem febre nos Estados Unidos, chegaram com tudo em terras brasileiras para compor a decoração dos nossos ambientes.

No porta retrato digital, você pode armazenar fotos sem precisar imprimi-las. Eles têm, geralmente, de 7 a 10 polegadas, e funcionam ligados à tomada. Para ver as fotos no porta retrato, basta apenas conectar um pen drive ou cabo USB e transferir as imagens para o dispositivo.

Como escolher os melhores modelos e a melhor forma de expor os porta retratos?

> Espaço físico suficiente: Antes de escolher os modelos que irá usar e a decoração que vai fazer, tenha noção do tamanho do espaço físico com que está trabalhando, para não ter surpresas desagradáveis posteriormente. Além disso, é preciso medir o espaço entre cada porta retrato e o espaço total que eles usarão na decoração, para depois montar a composição de forma ordenada.

> A importância da iluminação: Escolha um local bem iluminado para expor os porta retratos, pois assim, serão vistos de forma mais bonita e integrada com o restante da decoração do seu ambiente. Entretanto, o bem iluminado se refere às iluminações indiretas, conhecidas também como difusas, para que o material reflexivo usado nas fotos não cause focos de luz na casa, tirando o brilho da sua decoração.

> A disposição entre os porta retratos: A forma como vamos dispor cada porta retrato conta muito na hora de analisar como ficou a decoração. Esta informação influencia diretamente no impacto visual do ambiente, que se for usado da forma errada, poderá trazer a impressão de um ambiente carregado e poluído.

> Leve a decoração do restante da casa em consideração: Para que a decoração com porta retratos ajude a realçar a beleza dos ambientes, é preciso levar em consideração qual estilo foi seguido nos demais cômodos e no local como um todo, para que não haja um ruído de comunicação entre os itens da decoração. Se a casa é mais minimalista, por exemplo, usar porta retratos muito coloridos ou em grande quantidade não irá combinar, logo, leve esta informação em consideração.

Gostou das informações? Esperamos ter ajudado a escolher o melhor lugar para suas fotos!