Kombi é aprendida transportando quase 1,5 tonelada de maconha na região noroeste

Uma kombi foi apreendida transportando quase 1,5 tonelada de maconha, na zona rural de Tamboara, na região noroeste do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM). A apreensão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22).

A PM informou que fazia um patrulhamento em uma estrada rural quando encontrou a kombi parada com um homem, em frente a uma porteira.

Os policiais resolveram abordar o rapaz, mas ele abriu a porta do veículo e correu para uma região de mata. A PM fez buscas pela região, mas o homem não foi mais encontrado.

Durante vistoria ao veículo, os policiais encontraram a droga divida em pacotes. Segundo a polícia, essa é uma das maiores apreensões do ano, na região.

O veículo e as drogas foram encaminhados para a delegacia de Paranavaí, no noroeste do estado, que investiga o caso. Ao todo, a droga pesou 1.499 kg.

Fonte: RPC

