Primavera inicia oficialmente hoje (22); confira a previsão do tempo para a estação

A Primavera inicia oficialmente às 16h21 desta quarta-feira, 22 de setembro. Essa estação é marcada pelo reflorescimento e também pela mudanças no clima.

Em vídeo divulgado pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o meteorologista Lizandro Jacóbsen explica sobre as principais características da estação neste ano.

Conforme informado, haverá a formação do evento La Niña. Nos meses de setembro e outubro haverá o retorno das chuvas no estado e podem vir acompanhadas de temporais com registro de granizo e vendavais.

A orientação é para que as pessoas estejam atentos aos alertar que devem ser emitidos tanto pelo Simepar como pela Defesa Civil do Paraná.

O esperado para a Primeira 2021 é de que as chuvas voltem a acontecer com mais frequência. A expectativa é de que o volume não atinja a meta meteorológica, mas que haja maior número de dias com registro de precipitações. Ainda conforme o meteorologista, a previsão é de que não tenha a recuperação das chuvas que faltaram ao longo de 2021.

Quanto as temperaturas, neste início da estação é esperado clima mais ameno, com aquecimento ao longo do dia. Próximo a novembro e dezembro o clima deve assumir mais as características do verão.

