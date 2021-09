Ministério confirma 99 mil doses para adolescentes com comorbidades; lote chega na sexta-feira ao Paraná

O Ministério da Saúde garantiu nesta quinta-feira (23) o envio de 99.450 doses da Pfizer/Comirnaty ao Paraná para a vacinação de adolescentes com comorbidades e deficiência permanente. Os imunizantes chegarão em dois voos no final da tarde desta sexta-feira (24) – às 18h40 (voo G31124) e 19h10 (LA 4721).

Este é o primeiro lote carimbado após o anúncio do governo federal de início da cobertura definitiva sobre os jovens com e sem comorbidades.A confirmação foi feita pelo secretário-executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, à comitiva da Secretaria de Estado da Saúde que esteve em Brasília para tratar do assunto.A pasta federal incluiu os adolescentes sem comorbidades no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e projeta uma pauta específica de doses nos próximos dias.

O secretário-executivo disse que deve o País receber cerca de 100 milhões de doses da Pfizer até o final do ano, o que garantirá a cobertura integral dos adolescentes no Estado, ao menos com a primeira dose, até dezembro.

Na prática, o Paraná já havia anunciado o início da vacinação dos adolescentes com comorbidades, considerando o remanejo da reserva técnica do imunizante pelos municípios, e a liberação da aplicação nos adolescentes em geral de forma escalonada. Agora há um lote específico para esse público.

“O Paraná sempre teve uma posição muito clara sobre a vacinação dos adolescentes, de que todos devem ser imunizados, não apenas aqueles com comorbidades ou deficiência. Por isso estamos dialogando com muito respeito com o Ministério da Saúde para que possamos acelerar a campanha e também garantir a cobertura vacinal de todos os paranaenses, inclusive com a segunda dose e dose de reforço. Os adolescentes sem comorbidades agora foram incluídos, mostrando que estamos no caminho certo”, afirmou o secretário de Saúde, Beto Preto.

Segundo o Ministério, o Estado também vai receber 69.030 doses da Pfizer para reforço dos imunossuprimidos que já fecharam o esquema vacinal há mais de seis meses e 129.870 da Pfizer para D2 (nos mesmos voos de sexta)

Também serão enviadas 55.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz para D2, com previsão de chegada às 10h05 da sexta (voo AD 4193).

Com todos esses lotes, desembarcarão no Paraná 353.600 doses. Elas serão enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná e, seguindo o regramento adotado desde o início da campanha de imunização, serão separadas para distribuição às 22 Regionais de Saúde.

“Por determinação do secretário Beto Preto, fomos ao Ministério da Saúde manifestar a importância de ganharmos tempo na reta final da vacinação. O Paraná abriu a imunização dos adolescentes e hoje tivemos a confirmação do envio de mais doses nos próximos dias. Isso faz com que a vacinação se efetive para concluirmos logo as primeiras etapas da campanha”, disse o diretor-geral da Sesa, Nestor Werner Júnior.

Também participou do encontro, pelo Estado, o chefe de gabinete da Secretaria, César Neves.

VACINAÇÃO

O Paraná já aplicou 12.591.699 doses contra a Covid-19, sendo 7.938.292 (D1), 4.331.528 (D2) e 322.619 (DU). Ao todo 53,3% da população adulta já está totalmente imunizada e 94,7% já recebeu ao menos uma dose. Segundo o balanço nacional, 14,8 mil adolescentes de 12 a 17 anos já foram imunizados no Estado.

