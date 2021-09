LIGA Energia Solar: Procura por energia solar cresce no país com aumento da conta de luz

Por conta dos aumentos constantes na conta de energia elétrica, da tarifa de energia elétrica na bandeira vermelha desde junho e da crise hídrica no país, a busca por formas alternativas de energia, com foco em fontes sustentáveis e baratas, tem crescido. Entre elas, está a energia solar, facilitada pelo financiamento para energia solar.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Brasil possui mais de 456 mil casas equipadas com sistema de geração de energia solar. No total, são mais de 602 mil. Além disso, conta também com 8,3 mil empregos e R$ 1,4 bilhão em investimentos, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Esse número tende a crescer, já que a instalação de placas solares está cada vez mais fácil com possibilidade de financiamento para energia solar.

Importante ressaltar que, no acumulado de 12 meses, o crescimento no valor da conta de energia elétrica passou de 20%. O governo assumiu a crise hídrica agravada no país, considerada como a pior em 91 anos, podendo, assim, acontecer novos reajustes.

