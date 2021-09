Primeiras doses exclusivas para adolescentes de 12 a 17 anos são distribuídas no PR

A Secretaria de Estado da Saúde começa a distribuir hoje as mais de 229 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech, recebidas na noite de ontem (24).

São 129.870 segundas doses e 99.450 primeiras doses de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiência permanente.

Este é o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde com doses para imunização de menores de idade. A Pfizer é a única vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunização de adolescentes.

No Paraná, a vacinação deste público já havia sido anunciada com a utilização do remanescente da reserva técnica enviada em todas as remessas para os municípios.

