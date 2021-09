Ubiratã Auto Peças: Dicas para economizar combustível e pastilhas de freio na estrada

Em tempos de grana mais curta e combustível mais caro, economizar se torna a ordem do dia. Mesmo em atividades e passeios, é importante tentar manter sempre o controle dos gastos, evitando desperdiçar dinheiro.

Para quem está se preparando para pegar a estrada e aproveitar a primavera e o verão longe de casa e vai viajar de carro, existe uma série de dicas que podem ajudar a evitar os gastos desnecessários em relação aos combustíveis e também as patilhas de freios, que costumam desgastar mais nestas viagens mais longas.

Confira algumas delas:

Não acelere demais

Muitas vezes, as autoestradas acabam se tornando a oportunidade perfeita para o motorista conseguir acelerar um pouco mais, já que na maioria das grandes estradas a velocidade costuma ser bem limitada. O problema é que acelerar mais costuma secar o tanque mais rápido. Os carros de passeio costumam ser econômicos andando até 90 km/h.

Utilize o freio motor

Além de ajudar a economizar no combustível, manter uma velocidade constante também ajuda a não acelerar o processo de desgaste das pastilhas de freio. Uma outra dica para aumentar o tempo de vida dessa peça e utilizar mais o freio motor. Ou seja, ao invés de descer em quinta marcha e pisando no pedal do freio o tempo todo, melhor reduzir para terceira marcha e deixar que o próprio motor freie e reduza a velocidade do carro.

Não utilize o ponto morto

Muitos motoristas ainda não conseguem se livrar da mania de utilizar o ponto morto quando estão em uma descida. Este tipo de procedimento reduz a segurança e nem funciona mais na economia de combustível, uma vez que essa era uma dica utilizada somente em carros carburados. Com menos controle do carro, a tendência é que qualquer coisa faça com que o motorista pise o tempo todo no freio, o que desgasta não apenas as pastilhas, como outras partes do carro.

Siga as dicas, fique sempre atento e se precisar… Estamos a disposição, com a entrega mais rápida da cidade!!!

Há mais de dez anos no mercado de automóveis, a Ubiratã Auto Peças tem uma grande variedade de peças Novas, usadas e recondicionadas para atender Ubiratã e Região com o melhor atendimento e os melhores preços.

A qualidade que você merece com a rapidez que você espera junto com toda variedade das peças genuínas de fábrica e a segurança de uma marca que está no mercado de autopeças há mais de 10 anos. A Ubiratã Auto Peças tem sempre o melhor para você e para o seu carro.

Venha nos fazer uma visita!!!

Av. Ascânio Moreira de Carvalho, 1076 –

Telefones (44) 3543 4860 / 9 9981 2918 / 9 9965 4027 / 9 9921 8161

Email: marcodoreto1@hotmail.com

Publicidade:

Faça o seguro do seu carro na Luxon é + Seguro – Faça nos uma visita sem compromisso e saiba mais…