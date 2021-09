ROTAM recupera Jetta roubado em Mariluz

A equipe da ROTAM realizava patrulhamento na madrugada de domingo (26), em Umuarama, quando foi acionada para prestar apoio a uma ocorrência de acidente.

No local, um veículo tinha colidido contra a cerca de um colégio no Conjunto Sonho Meu, por volta da 1:00 hora. Os policiais notaram que o carro estava abandonado e sem as placas. Ao verificar o chassi do veículo VW Jetta, cor branca, foi constatado ser produto de roubo. Fato ocorrido na cidade de Mariluz, na sexta-feira, (24).

O veículo recuperado foi encaminhado para as medidas cabíveis.

(Informações Plantão)

