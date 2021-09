Autor de homicídio em Nova Cantu é preso pela Polícia Civil

No início da tarde desta segunda-feira (27), uma equipe policial de Campo Mourão deu fiel cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra um homem identificado pelas iniciais R.R, pela prática de homicídio qualificado.

O crime ocorreu no dia 10 de setembro, quando o investigado, depois de um desentendimento, agrediu violentamente um homem de 35 anos, com um pedaço de madeira, acertando golpes na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no hospital de Campo Mourão.

Ao tomar conhecimento dos fatos, o Delegado de Polícia de Campina da Lagoa instaurou inquérito policial para apurar os fatos e, com a identificação da autoria, representou ao Judiciário pela prisão preventiva do suspeito.

O investigado permanece preso e ficará a disposição da Justiça.

Fonte: Delegado Ivo Vourvupulos Viana – Ubiratã Online

