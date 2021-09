Homem comete suicídio após matar mulher a tiros em Maringá

A jovem Letícia Demenciano, 18, vivia um relacionamento conturbado, segundo familiares

Letícia Demenciano, 18, foi morta a tiros pelo seu companheiro na madrugada deste domingo (26), em Maringá. Depois que cometeu o crime, Paulo Henrique, de 31 anos, atirou contra sua própria vida, usando uma pistola.

O crime foi registrado pela Polícia Militar, no bairro Conjunto Batel, em Maringá. De acordo com a PM, a jovem estava dentro de casa, no quarto, quando foi atingida com um tiro na boca. Ela morreu na hora.

Familiares informaram à polícia que os dois estavam juntos a cerca de 8 meses e viviam um relacionamento conturbado e com muitas discussões. Em uma dessas discussões na madrugada, ele tomou posse de uma pistola 9mm e disparou contra a mulher. Na sequência, ele disparou contra ele mesmo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas os dois estavam sem vida.

O filho do Paulo Henrique, um menino de 8 anos estava na casa no momento do crime, quando escutou os disparos, correu e pediu socorro aos vizinhos.

Os corpos dos dois foram recolhidos e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. (Informações: Plantão Maringá)

