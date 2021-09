Homem morre afogado ao tentar salvar adolescente no Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon

Um homem morreu na noite deste domingo (26) no Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, um adolescente, de aproximadamente 13 anos, pulou na água com objetivo de pegar uma bola que caiu no local, porém o menino se afogou.

Testemunhas que viam o ocorrido tentaram ajudar o jovem, que foi resgatado com vida. Contudo, um homem de 37 anos não conseguiu retornar à superfície. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas a fim de realizarem o resgate. Sete militares participaram da ação. Após algumas horas, o corpo do adulto foi encontrado.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Catve

Publicidade: