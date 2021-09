Fogo destrói residência em Campina da Lagoa

Um incêndio deixou uma residência completamente destruída na noite desta segunda-feira (27), na área central de Campina da Lagoa.

Segundo as informações vizinhos próximos notaram o fogo ainda no início, mas a rapidez com que ele se propagou não houve tempo de fazer absolutamente nada.

Os dois caminhões Pipa do município chegaram a ir até o local com o apoio de um outro caminhão de uma empresa de concreto da cidade, mas só conseguiram controlar as chamas para que não atingisse o prédio do Colégio ao lado.

A residência localizada na Rua Vital Brasil aos fundos do Colégio Campina onde morava o Cabo da Polícia Militar aposentado Valdecir Belasco foi consumida pelas chamas. No momento do incêndio não havia ninguém em casa.

A Polícia Militar esteve no local prestando atendimento, e segundo informações as causas do incêndio ainda serão apuradas.

Dois cachorros da família morreram no incêndio.

Fonte: Portal O Vale

