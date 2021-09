Melhores aulas de HIIT online

Hoje em dia existem diversos treinos para ajudar nos cuidados com a nossa saúde, desde os mais leves aos mais intensos. Um dos mais conhecidos na atualidade, tanto pelo seus benefícios como resultados visíveis em pouco tempo é o HIIT, treino de alta intensidade. Entretanto, nem sempre é uma tarefa fácil conseguir as melhores aulas de HIIT online gratuitas para começar os treinos.

Para ajudar você nessa missão, separamos algumas informações sobre o HIIT, benefícios, bem como algumas aulas de qualidade, confira:

O que é treino HIIT?

O treino HIIT (sigla para High Intensity Interval Training) é um treino de alta intensidade intervalado, que ficou cada vez mais conhecido nos últimos tempos. Este tipo de treinamento é composto de sessões mais curtas de exercícios, e mesmo tendo uma duração menor, trazem resultados até mesmo superiores, devido a intensidade e uso da energia.

O HIIT alterna momentos de alta intensidade, quando o organismo usa próximo da sua capacidade máxima (acima de 80% da frequência cardíaca), com algumas sessões curtas de treinos de baixa intensidade, considerado o descanso. Esta alternância faz com que o organismo se adapte às necessidades do ambiente e estimule o funcionamento do metabolismo, oferecendo uma série de benefícios à saúde.

O objeto é chegar ao efeito Epoc, sigla em inglês para o consumo excessivo do oxigênio pós-exercícios, já que durante o processo de reparação dos músculos e corpo após as sessões, o corpo tem um gasto muito maior de calorias, energia e oxigênio para se restabelecer.

Quais são os benefícios dos treinos HIIT?

Ajuda no controle da fome e promove saciedade: O treino HIIT é um dos mais intensos da atualidade, o que ajuda na produção de neurotransmissores que atuam diretamente na saciedade e na redução da fome, impactando diretamente no emagrecimento;

Melhora o funcionamento do sistema cardiovascular: O nosso sistema cardiovascular depende de atividade física e movimento constante para se manter ativo, este é um dos motivos pelos quais pessoas internadas em hospitais por um longo tempo têm assistência do fisioterapeuta, para não sofrerem com dores, atrofias ou inchaço nas pernas, pelo mau funcionamento do sistema vascular. Os treinos HIIT são de alto impacto, o que ajudam na atividade correta do nosso organismo;

Melhor a capacidade do sistema cardio respiratório: A resistência física é altamente beneficiada com as práticas dos exercícios HIIT, tornando o sistema cardiorrespiratório mais eficiente, sendo útil para portadores de asma, por exemplo;

Ajuda no ganho de força e massa magra: Os treinos de alta intensidade são ideais para o ganho de massa magra e força nos músculos, e conseguem este objetivo de forma mais eficaz que a maioria dos outros exercícios físicos;

Contribui para melhorar o desempenho físico e nas corridas, por melhorar o condicionamento físico do atleta;

Diminui os níveis de glicose no sangue, reduzindo as chances de desenvolvimento de diabetes e outras patologias, atuando também como um regulador para quem já possui a doença,

Ajuda no processo de emagrecimento, queimando calorias de forma eficiente.

Qualquer pessoa pode fazer o treino HIIT?

O ideal, para fazer os treinos HIIT com segurança, é passar por avaliação médica e nutricional, para saber sua real condição de saúde. Os exames devem estar em dia, e caso haja a aprovação dos exercícios por parte do médico, é só começar os treinos, logo, as recomendações para o HIIT são as mesmas para os demais exercícios.

Sedentários podem fazer o treino HIIT?

Sim, todas as pessoas (ativas ou sedentárias) conseguem fazer o HIIT, entretanto, para quem é sedentário os treinos devem começar menos intensos, para que não haja mal estar ou perda de fôlego na hora dos treinos. Todo cuidado é necessário no início, para que o corpo possa se adaptar às sessões de exercícios.

Existe uma quantidade de vezes que podemos fazer os treinos HIIT por semana?

O ideal, de acordo com especialistas, é de esperar entre 48 e 72 horas entre um treino e outro, pois os músculos necessitam de recuperação intensa para evitar lesões e dores, logo, equivalem a no máximo 3 sessões de HIIT por semana, que podem ser mescladas com outros treinos mais leves.

Melhores aulas de HIIT online gratuitas

Hoje em dia, graças às plataformas de conteúdo online, temos à nossa disposição diversas aulas com profissionais e personal trainers de forma totalmente gratuita, o que auxilia quem não tem a disponibilidade de investir ou o tempo de se locomover até uma academia. Separamos algumas das melhores aulas HIIT online gratuitas para você conferir e iniciar seus treinos, confira:

A aula foi feita pela professora Camila Sachs, da plataforma We Burn, que junto com a Queima Diária é uma das plataformas mais procuradas para a prática de exercícios físicos com segurança. Esta aula é focada em queima rápida de gordura, com um treino completo de HIIT.

O professor Thiago Pugliesi, também da plataforma We Burn, entrega em uma aula de 20 minutos uma queima de gordura intensa com o treino HIIT, já conhecido como um dos carros-chefe da plataforma.

A plataforma Exercícios em Casa, em conjunto com a professora Lira, traz uma aula HIIT na modalidade Aero, misturando o aeróbico com dança, ajudando na perda de aproximadamente 700 calorias em apenas 35 minutos, que passam rapidinho.

Os treinos da Carol Borba, já conhecidos por toda a internet, também são disponibilizados na conhecida plataforma Queima Diária, e os borbetes (apelido dos fãs e alunos da professora) já obtiveram resultados incríveis com os treinos passados pela profissional.