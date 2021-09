Dos 35 passageiros do acidente em Ubiratã, três estão em estado grave, diz Consamu

O tombamento de um ônibus na BR-369, nas proximidades de Ubiratã, mobilizou no início da tarde desta quarta-feira (29) o Aeromédico do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste), bem como socorristas de outras forças de segurança.

De acordo com informações preliminares do Consamu, em torno de 35 pessoas estavam a bordo do veículo acidentado, sendo três em estado grave.

Fonte: Catve

