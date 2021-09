Ônibus de turismo tomba na BR 369 em Ubiratã

Um ônibus de turismo tombou no ínicio da tarde desta quarta-feira (29), na BR 369 em Ubiratã.

Segundo informações, a equipe de aeromédicos do Consamu e equipes do SAMU e da Defesa Civil de Ubiratã estão no local para atendimento de mais de 20 passageiros.

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão no local fazendo acompanhamento da ocorrência.

