Cristiano Ronaldo bate dois novos recordes na Liga dos Campeões

O craque Cristiano Ronaldo conquistou duas novas marcas nesta quarta-feira (29).

Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester United enfrentou o Villarreal, no Old Trafford, com o português de titular. Essa foi a partida de número 178 para Ronaldo, o que faz dele o jogador com mais jogos pela competição, superando o lendário goleiro Iker Casillas (177), já aposentado.

Além disso, CR7 marcou o gol da vitória do United nos acréscimos da partida. Ele nunca tinha balançado as redes contra o Villarreal pela Champions e, com isso, totaliza 37 vítimas diferentes no torneio. Ninguém marcou em mais clubes que ele.

Cristiano ultrapassou o argentino Lionel Messi, que fez gol em 36 times ao longo da carreira.

Aos 36 anos, o português é considerado o “dono” da competição. Fora os recordes citados acima, Ronaldo também é o maior artilheiro da competição (136), maior artilheiro em uma mesma edição (17), maior artilheiro em mata-mata (67), único jogador a marcar em 11 jogos seguidos e único jogador a marcar em três finais.

Publicidade: