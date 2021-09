Flamengo e Palmeiras fazem quarta final brasileira da Libertadores

A final entre Flamengo e Palmeiras da Libertadores da América será a quarta da história entre duas equipes do Brasil. Após derrotar o Barcelona de Guayaquil (EQU) por 2 a 0, na noite de quarta-feira (29) no estádio Monumental, o Rubro-Negro e vai encarar o Verdão na decisão da competição continental no dia 27 de novembro no estádio Centenário, em Montevidéu (URU).

A final da Libertadores de 2021 será a segunda consecutiva com a presença do Palmeiras, que na edição anterior superou o Santos por 1 a 0 no estádio do Maracanã para ficar com o título.

A primeira edição da Libertadores com final brasileira foi em 2005, quando o São Paulo ficou com o título após derrotar o Athletico-PR. Um ano depois o time do Morumbi voltou a buscar o título continental, mas o troféu ficou com o Internacional.

FINAL BRASILEIRA NA SUL-AMERICANA

Além da Libertadores, a Copa Sul-Americana também pode ter uma decisão brasileira na edição 2021, com Red Bull Bragantino e Athletico-PR. O time paulista garantiu vaga após derrotar o Libertad (PAR), por 3 a 1, na noite de quarta, em Assunção – o Massa Bruta já havia vencido a primeira partida por 2 a 0.

Já o Furação tenta carimbar o passaporte para a final contra o Peñarol (URU). A partida está marcada para 21h30 de quinta-feira (30), na Arena da Baixada. O Athletico venceu a primeira partida em Montevidéu por 2 a 1 e tem boa vantagem na briga pela vaga.

A decisão da Sul-Americana também está prevista para ocorrer no Estádio Centenário, no dia 20 de novembro.

Agência Brasil

Publicidade: