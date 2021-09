Veja o vídeo: Homem captura jacaré no RJ e senta em cima do animal para esperar bombeiros

Um jacaré foi visto e capturado na Rua Barbacena no Bairro Trindade em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (29). Segundo vídeo nas redes sociais, o animal estava embaixo do carro do homem que o capturou.

O morador usou uma toalha para cobrir a cabeça do jacaré e sentou em cima do réptil enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com vídeos, o animal tentou atacar o morador por duas vezes, sem sucesso.

Os bombeiros levaram o jacaré até a Área de Proteção Ambiental Guapimirim. Foram necessários quatro homens para colocar o animal dentro de uma espécie de caixa, própria para esse tipo de situação.

Nas redes, os moradores da rua disseram que o animal tinha aproximadamente dois metros.

