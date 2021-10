Casal morre e filha de 9 anos fica gravemente ferida em acidente na BR 369

Um homem e uma mulher morreram após uma batida entre um carro e um caminhão na BR 369 em Cascavel, na manhã desta sexta-feira (1º). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a filha do casal, de nove anos, ficou gravemente ferida no acidente.

As vítimas foram identificadas como Moacir Koji e Cristina Pereira Koji. Conforme a tenente Marcela Schwendler, oficial do Corpo de Bombeiros, a criancinha estava com o uniforme do Colégio Marista e possivelmente estava sendo encaminhada para a aula.

Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná para receber o acompanhamento médico necessário.

Segundo a PRF, a batida aconteceu no momento em que o carro da família tentava atravessar a rodovia. O caminhão estava na preferencial e acabou batendo no veículo.

A polícia também afirmou que chovia no momento do acidente e ainda estava escuro.

