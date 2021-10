Paraná confirma mais 1.752 casos e 50 óbitos em decorrência da Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (03) mais 1.752 casos confirmados e 50 mortes ? referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas ? em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.510.553 casos confirmados e 38.992 mortos pela doença. Os casos confirmados divulgados nesta data são de outubro (201), setembro (1.231), agosto (125), julho (71), junho (75), maio (44), abril (5) de 2021. Os óbitos divulgados nesta data são de outubro (12), setembro (15), agosto (4), julho (3), junho (4), maio (3) e abril (9) de 2021.

INTERNADOS – 622 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 496 pacientes em leitos SUS (302 em UTI e 194em leitos clínicos/enfermaria) e 126 em leitos da rede particular (74 em UTI e 52 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.230 pacientes internados, 694 em leitos UTI e 536 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS ? A Sesa informa a morte de mais 50 pacientes. São 22 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 32 a 88 anos. Os óbitos ocorreram entre 4 de abril a 3 de outubro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (6), Cascavel (5), Foz do Iguaçu (3), Apucarana (3), Ubiratã (2), Ponta Grossa (2) e Araucária (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: União da Vitória, Turvo, Três Barras do Paraná, Terra Roxa, Terra Boa, Santo Antônio da Platina, Santa Isabel do Ivaí, Sabáudia, Ribeirão do Pinhal, Prado Ferreira, Perobal, Paranaguá, Medianeira, Londrina, Loanda, Lidianópolis, Lapa, Jacarezinho, Itapejara d’Oeste, Iporã, Ibiporã, Ibaiti, Guaíra, Guapirama, Figueira, Cidade Gaúcha e Assaí.

FORA DO PARANÁ ? O monitoramento da Sesa registra 6.084 casos de residentes de fora do Estado, 216 pessoas foram a óbito.

AEN-PR

