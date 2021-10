Ubiratã Auto Peças: De olho na poluição – Peças desgastadas fazem carros poluir mais

Não é incomum para quem circula pelas ruas se deparar com carros que acabam emitindo uma grande quantidade de poluição, que acaba sendo visível através de uma fumaça preta que sai dos canos de escapamentos. Este tipo de carro causa danos tanto para o meio ambiente quanto também para o bolso dos donos, especialmente no caso das regiões que contam com programas de inspeção veicular.

Grande parte dos causadores destes problemas de poluição são as peças que podem estar mais desgastadas. A falta de manutenção do carro pode prejudicar basicamente o catalisador, este que é considerado como o equipamento que converte quase 98% dos gases tóxicos em substâncias inofensivas.

O catalisador do carro é uma peça que pode durar para a vida toda de um veículo, mas precisa de alguns cuidados, uma vez que acaba sendo uma parte sensível e que pode acabar sofrendo com um grande desgaste, especialmente causado pela falta de manutenção em outras partes do carro, como o sistema elétrico, de ignição e de injeção.

Itens que merecem atenção

Existem diversos itens que devem despertar atenção dos donos de carros, incluindo Velas, cabos e bobinas de ignição, sensores de rotação, polia, chicotes elétricos e conectores. Todas estas peças, quando não são devidamente cuidadas, pode acabar fazendo com que uma grande quantidade de combustível queimado vá parar no escapamento, e isso faz com que o veículo emita mais poluentes.

Já o sistema de injeção exige manutenção nos bicos injetores, bomba de combustível, reguladores de pressão e sensores. Se injetar menos combustível do que o ideal, o catalisador pode começar a oxidar.

O próprio sistema de escape também exige atenção dos donos de carros, uma vez que os filtros de ar, quando estão entupidos, podem elevar a emissão dos poluentes. Por último e não menos importante, o óleo e o aditivo também acabam interferindo diretamente na poluição emitida.

Fique sempre atento e se precisar… Estamos a disposição, com a entrega mais rápida da cidade!!!

Há mais de dez anos no mercado de automóveis, a Ubiratã Auto Peças tem uma grande variedade de peças Novas, usadas e recondicionadas para atender Ubiratã e Região com o melhor atendimento e os melhores preços.

A qualidade que você merece com a rapidez que você espera junto com toda variedade das peças genuínas de fábrica e a segurança de uma marca que está no mercado de autopeças há mais de 10 anos. A Ubiratã Auto Peças tem sempre o melhor para você e para o seu carro.

Venha nos fazer uma visita!!!

Av. Ascânio Moreira de Carvalho, 1076 –

Telefones (44) 3543 4860 / 9 9981 2918 / 9 9965 4027 / 9 9921 8161

Email: marcodoreto1@hotmail.com

Publicidade:

Faça o seguro do seu carro na Luxon é + Seguro – Faça nos uma visita sem compromisso e saiba mais…