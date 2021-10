Corpo em estado de decomposição é encontrado em Campo Mourão

O corpo de um homem já em estado de decomposição foi localizado na tarde desta segunda-feira (04), em Campo Mourão.

Segundo as informações, a cabeça e um braço estavam separados do corpo. Um morador das proximidades estranhou a presença de urubus sobrevoando perto de sua casa e resolveu procurar, acreditando que houvesse algum animal morto por perto.

Na companhia do filho, ele saiu e encontrou os restos mortais de um homem, em uma plantação de mandioca. A Polícia Militar foi acionada, bem como investigadores da Polícia Civil e a perícia.

Ao lado do cadáver havia 01 (uma) mochila de cor preta com detalhe vermelha com zíper fechado e 01 (um) celular com a tela trincada e 01 (um) relógio de pulso. A homem vestia calça a jeans e calçava 01 (um) par de botas com cores preta com detalhes amarela no solado. Algumas pessoas compareceram ao local e identificaram a vítima como sendo a pessoa Eronildo de Lima, o qual estava desaparecido a alguns dias e afirmaram que o homem era dependente de substância entorpecente. O IML esteve no local e recolheu o corpo para exame de nercrópsia que apontará a causa da morte.

No último dia 24 de setembro, um morador do bairro entrou em contato com a Polícia Militar para informar que havia ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades, mas nada foi constatado no dia pelos policiais. A investigação vai apurar se o crime ocorreu nesse mesmo dia e quem pode ser o autor.

Fonte: 11º BPM/Tá Sabendo – Ubiratã Online

Publicidade: