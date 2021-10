Elementos arrombam e levam diversos aparelhos de loja no centro de Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer na Rua Princesa Izabel, em um estabelecimento comercial.



No local o solicitante informou que ao chegou no estabelecimento às 07h30min da manhã e teria encontrado a porta arrombada e constatado que do interior da loja, teria sido subtraído diversos eletrônicos, e que o cofre da empresa havia sido arrombado.

Foram roubados 12 smartphones e dois celulares simples, 1 videogame, 1 notebook, 1 rádio automotivo, 1 pacote de moedas com aproximadamente R$ 1.000,00, sendo que do cofre não foram subtraídos quaisquer valores.

Pelas câmeras da empresa e dos demais estabelecimentos nas imediações, foi possível constatar as imagens da ação de dois indivíduos encapuzados trajando vestes escuras.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos de polícia judiciária.

11º BPM – Ubiratã Online

