Polícia Militar apreende veículo clonado em Campina da Lagoa

A equipe da Policia Militar de Campina da Lagoa, foi acionada para averiguar uma denúncia de um veículo clonado que estaria circulando no município.

Após averiguações foi visualizado o veículo estacionado na garagem de uma residência. Em contato com o proprietário, informou que adquiriu o veículo no município de Roncador, com uma outra pessoa, há a aproximadamente 2 meses, relatou que foi feita uma vistoria superficial e não foi possível identificar o veículo, pois havia sido feita remarcações e estavam todas condizentes com o veículo original.



Contudo, as etiquetas originais haviam sido retiradas e a numeração do chassi havia sido remarcada de forma grosseira. Como não foi possível identificar a origem do veículo, o mesmo foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

