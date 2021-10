Policia Militar é acionada após mãe encontrar droga no quarto do filho em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã foi acionada pelo Conselho Tutelar, onde segundo a conselheira, uma mãe foi ao local e entregou uma certa quantia de uma substância esverdeada, aparentando ser

maconha.

Em contato com a mãe, ela relatou que estava fazendo limpeza em sua casa e quando estava no quarto de seu filho, ao erguer o colchão, localizou dois invólucros cujo em seu interior havia uma substância esverdeada com cheiro e odor característico de maconha.

Ela relatou que o filho não estava na residência. Foi realizada rondas com intuito de localiza-lo, porém sem êxito.

A substância foi apreendida e encaminhada a 50ª Delegacia de Policia Civil para ser tomado as devidas providências.

11º BPM – Ubiratã Online

