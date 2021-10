Filha de casal que morreu em acidente na BR 369 falece no HU em Cascavel e órgãos serão doados

Faleceu na noite desta terça-feira (05), no Hospital Universitário de Cascavel. a filha do casal que morreu em um acidente na BR-369.

A informação foi divulgada pela família de Gabrieli Cristina Koji, de apenas 9 anos de idade.

O acidente aconteceu na sexta-feira (01), na rodovia BR-369, vitimando fatalmente Moacir Koji e Cristina Pereira Koji, pais de Gabi.

O casal estava com a filha em um automóvel Fiesta que foi atingido por um caminhão baú, nas proximidades do Núcleo Industrial do Cataratas.

Com o impacto, o casal morreu na hora e Gabi ficou gravemente ferida, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao HU.

Aluna do Colégio Marista, Gabi permaneceu hospitalizada em estado grave no HU, mas não resistiu.

DOAÇÃO DOS ÓRGÃOS

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná acompanhará a doação de órgãos de Gabrielli Cristina Koji, 9 anos. A captação está prevista para ser realizada a partir das 9h de quarta-feira (6), e os órgãos que podem ser captados são coração, rins, fígado, válvula cardíaca e tecido ocular. Haverá ainda o apoio da Força Aérea Brasileira para o transporte dos órgãos.

A captação será possível após o diagnóstico de morte encefálica da paciente, vítima de um grave acidente no fim de semana. Os pais da morreram na hora.

“Gabrieli nos deixou nessa noite, e em um ato de amor, ajudará a salvar muitas vidas”, publicou a família.

Doação

Qualquer pessoa pode ser uma doadora de órgãos. É importante falar para a família que deseja ser um doador de órgãos, para que após a morte, os familiares (até segundo grau de parentesco) possam autorizar, por escrito, a retirada dos órgãos.

As informações da nota foram autorizadas para divulgação pela família.

Catve – Ubiratã Online

Publicidade: