Vice-prefeito de Goioerê está internado em estado grave após ser atropelado pelo próprio carro

O vice-prefeito de Goioerê, Adilson Pessoa Corpa (PP), está internado em estado grave após ser atropelado pelo próprio carro na noite desta segunda-feira (4). Ele passou por uma cirurgia de emergência para a retirada do baço.

Adilson, de 74 anos, estava chegando em casa dirigindo o veículo, no Jardim Lindóia, no início da noite desta segunda, quando o acidente aconteceu. Ao abrir o portão da garagem, ele percebeu que um dos cães da família havia escapado. Ele desceu do carro para pegar o cachorro, mas acabou se esquecendo de acionar o freio de mão.

O veículo então começou a se movimentar, prensando o vice-prefeito em um pilar da garagem. Ele foi levado para o hospital Santa Casa de Campo Mourão em estado grave, com ferimentos no baço e ao menos três costelas quebradas. Adilson é médico pediatra no município.

Fonte: Ricmais

