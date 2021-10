Após denuncia condutor embriagado toma cerveja em frente a equipe policial e acaba preso em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã foi solicitada via denúncia a comparecer na Avenida João Pipino, pois segundo o solicitante havia um rapaz conduzindo um veículo visivelmente embriagado e assediando mulheres que transitavam na avenida.



No local a equipe avistou o veículo e deu voz de abordagem, onde o condutor com dificuldade estacionou o veículo. Quando solicitado para que o homem saísse do veículo, o mesmo pegou uma garrafa de cerveja e começou a beber na frente da equipe policial.

Foi dada voz de prisão ao homem e solicitado apoio da equipe RPA para a condução do mesmo até a 2ª Cia para a confecção de boletim. Foi oferecido ao mesmo o exame de Etilômetro, ao qual ele se recusou, sendo então lavrado o termo de constatação.

Durante a confecção do boletim, o mesmo veio a agir agressivamente e exaltado. O mesmo foi conduzido para a delegacia de Campina da Lagoa para providências.

11º BPM – Ubiratã Online

Publicidade: