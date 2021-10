Corpo de Bombeiros do Paraná comemora 109 anos com 300 mil atendimentos anuais

O Corpo de Bombeiros do Paraná completa 109 anos nesta semana e a marca foi celebrada com uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba. A corporação foi criada no dia 8 de outubro de 1912 (Lei nº 1.133) pelo presidente da Província do Paraná, Carlos Cavalcanti de Albuquerque.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Gerson Gross, disse que a corporação atende, em média, 300 mil ocorrências por ano em todo o Paraná, desde acidentes de trânsito, afogamentos, resgates complexos, entre outras diversas situações de emergência. “Estamos sempre prontos para interceder pelos paranaenses, é isso que o Corpo de Bombeiros tem feito ao longo desse centenário”, disse.

“Não só o Corpo de Bombeiros, mas a Polícia Militar e toda a sociedade tem muito a agradecer pelos relevantes serviços prestados, pelas inúmeras vidas que foram salvas pelas mãos desses homens e mulheres que nos enchem de orgulho”, disse o comandante-geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

HISTÓRIA

O Corpo de Bombeiros foi concebido nos moldes de regimentos dos salvadores de Paris, que eram militarizados e estruturados como arma de engenharia. No Brasil, a história começa em 1856.

Um Decreto, assinado pelo Imperador Dom Pedro II, instituiu o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, no Rio de Janeiro. Foram reunidas as seções que existiam para o serviço de extinção de incêndios na Casa do Trem (Arsenal de Guerra).

Em 1880, a corporação passou a ter organização militar e foram concedidos postos e insígnias aos seus componentes. Com o passar dos anos, equipamentos mais sofisticados foram fornecidos e viaturas mecânicas passaram a ser utilizadas.

No Paraná, foi criado pouco depois, em 1912. Atualmente o Corpo de Bombeiros conta com três comandos regionais, 12 grupamentos, seis subgrupamentos independentes e o Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost).

Agência Estadual de Notícias

Publicidade|: