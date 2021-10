Grave acidente entre carro, caminhão, ônibus e moto fere sete na PR 158

Um grave acidente envolvendo um veículo Cruze, um ônibus metropolitano do Expresso Maringá, um caminhão e uma moto deixou ao menos sete pessoas feridas. A mais grave, o condutor da moto.

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, na rodovia PR 158, no trecho urbano de Campo Mourão, na saída para Peabiru.

De acordo com as informações, o motorista do Cruze teria provocado a batida ao tentar fazer uma ultrassagem em local proibido. Com isso, acabou batendo no ônibus, em um caminhão MB 608 e também em um motociclista, que ficou gravemente ferido.

Ainda segundo as informações, o motorista do Cruze estaria com uma pessoa doente no carro e por isso tentou forçar a ultrapassagem pelo acostamento. No entanto, um caminhão acabou cruzando em sua frente para acessar o pátio de uma empresa. Para tentar evitar a colisão ainda bateu no ônibus e na moto.

Duas viaturas do Samu e dos Bombeiros estiveram no local para atender as vítimas. A Polícia Militar também deu apoio, controlando o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. O carro, o ônibus e a moto tiveram danos de grande monta.

Fonte: Tá Sabendo

Publicidade: