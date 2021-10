Rapaz é morto com vários tiros enquanto tomava cerveja em bar em Campo Mourão

Um rapaz de 20 anos foi assassinado com pelo menos seis tiros na noite desta quarta-feira, em Campo Mourão. Cleiton Vitor Oliveira da Silva, estava tomando cerveja em um bar, na rua Santa Cruz, próximo ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, quando dois homens em uma moto chegaram e o garupa atirou diversas vezes.

O crime ocorreu por volta das 20 horas. Um socorrista que participava da missa no Santuário foi rápido ao local e prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu.

Oliveira foi atendido pela equipe, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da ambulância. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para iniciar as investigações e tentar localizar os criminosos.

Também surgiu boatos de que outro rapaz que estava no bar teria sido atingido pelos disparos, mas os policiais não encontraram mais ninguém ferido. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML.

Fonte: Tá Sabendo

