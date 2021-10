Caminhoneiro negocia carga de farelo de soja e perde R$ 27 mil para estelionatário em Cafelândia

O fato foi registrado nesta quinta-feira (07), na cidade de Cafelândia, tendo como vítima um caminhoneiro da cidade de Sangão- SC.

Segundo informações repassadas para a reportagem do Portal Ubiratã Online, o empresário que trabalha de motorista do veículo de sua empresa, veio até a cidade de Cascavel trazer uma carga de perfil de alumínio, e para retornar para sua cidade com o caminhão carregado negociou com uma pessoa que dizia ser de Nova Aurora, 18 toneladas de farelo de soja.

O homem afirmou que seu filho conseguiu o contato da pessoa pela internet, um suposto negociador de carga. A partir de então toda negociação foi realizada por meio de ligação e por WhatsApp. A carga deveria ser carregada em Cafelândia.

Por volta das 11h de quinta-feira, seu filho fez um TED de R$ 27.000,00, achando que estava tudo certo. No entanto quando o homem foi até o pátio da cooperativa para carregar o caminhão conforme o negociado, ninguém apareceu e a pessoa não atendeu as ligações. Só então o mesmo percebeu que havia caído em um golpe.

