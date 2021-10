De virada, Brasil bate Venezuela por 3 a 1 nas Eliminatórias

O Brasil venceu de virada a seleção da Venezuela por 3 a 1 em jogo válido pela 11ᵃ rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. O jogo aconteceu no Estadio Olímpico de La Universidad Central de Venezuela.

Na marca dos dez minutos da primeira etapa, o ex-Santos Soteldo fez um cruzamento preciso para o atacante Eric Ramírez abrir o placar. O gol de empate veio apenas no segundo tempo. Aos 25 minutos, o zagueiro Marquinhos colocou a bola nas redes depois de cobrança de escanteio.

Onze minutos depois, foi a vez de Vinícius Junior receber bom passe de Raphinha e chutar no gol para a defesa do goleiro Graterol. No rebote, a bola caiu no pé de Gabigol que sofreu pênalti. Ele próprio foi para a cobrança e colocou a seleção canarinho na frente.

A seleção brasileira continua isolado na liderança da fase classificatória para o mundial com 27 pontos.

O próximo compromisso do Brasil é com a Colômbia neste domingo (10). Jogo que acontece às 18h, horário de Brasília, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.



Com informações da TV Cultura

