Em quatro dias, carro é furtado duas vezes no mesmo lugar e pelo mesmo bandido em Maringá

Um comerciante de Maringá teve o veículo furtado duas vezes, no mesmo lugar e pelo mesmo bandido. Os crimes aconteceram em um intervalo de quatro dias.

Publicidade:

Os furtos aconteceram na Avenida Mandacaru. O primeiro ocorreu no último sábado (2). O comerciante estacionou o veículo, um Hyundai Santa Fe, perto da sua loja, quando, perto das 15 horas, um homem se aproxima do veículo. Em menos de 30 segundos, o homem entra no carro, dá a partida e sai com o veículo.

O proprietário pediu ajuda nas redes sociais e, no dia seguinte, foi informado que o veículo estava abandonado no Jardim Diamante, a cerca de 4 quilômetros do local do furto. O carro estava com as placas trocadas.

O homem buscou o veículo e levou para a delegacia de Maringá. A Polícia Civil realizou a perícia e os procedimentos necessários, devolvendo o carro ao dono na quarta-feira (6). Ele pegou o veículo e retornou à sua loja, estacionando no mesmo local da última vez. Antes mesmo de voltar para casa após o trabalho, o veículo foi novamente furtado.

Era 20h50 quando o mesmo bandido se aproximou do veículo. Desta vez, ele teve ainda menos esforço para levar o carro: sete segundos. A suspeita é que ele tinha uma cópia da chave do carro.

O proprietário realizou um novo Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso e usa as imagens das câmeras de segurança para identificar o criminoso.

Fonte: Ricmais – Ubiratã Online

Publicidade: