Com 124,2 mil vacinas distribuídas nesta sexta, Estado entrega 1 milhão de doses às Regionais na semana

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) distribuiu mais 124.260 vacinas contra Covid-19 para as 22 regionais de Saúde do Paraná nesta sexta-feira (8). Este é o terceiro lote descentralizado para os municípios nesta semana, totalizando 1.098.800 imunizantes.

As vacinas enviadas são destinadas para segundas doses (D2) e devem completar o esquema vacinal iniciado em pessoas no começo desse semestre. Do total, 124.020 vacinas são da Pfizer/BioNTech e 240 da CoronaVac/Butantan.

Os imunizantes estavam armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e foram descentralizados para as Regionais de Saúde por via terrestre.

Na segunda-feira (4), 390.880 vacinas foram distribuídas, entre elas as primeiras doses para reforço de idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Dois dias depois, foram mais 583.660 vacinas para aplicação de segundas doses (D2) e dose reforço (DR) encaminhadas para as Regionais.

O Paraná já aplicou 14.111.539 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.301.522 D1, 324.682 DU e 5.382.625 D2. Entre D1 e DU, 98,91% da população adulta já recebeu ao menos uma dose do imunizante e 65,44% deste público está completamente imunizado, com a D2 DU. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 19.290 doses adicionais (DA) e 84.279 DR.

MEDICAMENTOS

A Sesa também está descentralizando para todas as Regionais mais 20.680 medicamentos elencados no chamado “kit de intubação” para atendimento à pacientes diagnosticados com a Covid-19, e que estejam internados em leitos exclusivos para a doença no Paraná ou em serviços de saúde do Estado.

Destes, 17.230 são de compra própria da Secretaria e o restante de doações de instituições parceiras. Somente neste envio, estima-se um investimento de R$ 485,5 mil em insumos.

Confira a distribuição de vacinas por Regional:

