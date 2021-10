Homem é agredido e ameaçado de morte por casal ao sair de empresa em Cafelândia

A Policia Militar de Cafelândia, foi acionada no inicio da noite desta sexta-feira (08), por um homem que teria sido agredido e ameaçado de morte ao sair da empresa no final do expediente.

No local a equipe foi informada que um casal compareceu na sede de uma empresa da cidade querendo entrar sem autorização à procura de uma pessoa. O acesso foi negado para ambos.

Porém, ao sair da empresa o homem teria sido agredido fisicamente pelos suspeitos e ameaçado de morte.

Diante dos fatos foi confeccionado Boletim de Ocorrência e o solicitante orientado sobre seus direitos de representação contra os autores.

Fonte: Policia Militar – Ubiratã Online

